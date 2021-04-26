В столице продолжается застройка промышленных зон в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Многие промзоны образовались на окраинах Москвы еще в середине прошлого века, но со временем оказались внутри жилой застройки и деловых кварталов. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся промзоны Москвы в ближайшие годы. Сегодня речь пойдет о реновации одной из крупных промзон – «Красного Строителя» на юге столицы.

Заводской район

Промзона «Красный Строитель» находится в районе Южное Чертаново Южного округа, на пересечении Варшавского шоссе и МКАД. Рядом расположены станции метро «Аннино» и «Улица Академика Янгеля» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Промзона, которая возникла в 1930-е годы около одноименной железнодорожной станции, в свое время была центром притяжения московских рабочих. Здесь находились кирпичный и ремонтно-механический завод, производство стройдеталей, а также московский экспериментальный машиностроительный завод «Газстроймаш». Он выпускал инновационную продукцию. Здесь создали участок пути скоростной пассажирской транспортной системы, где работал первый в СССР вагон на магнитном подвесе.

В постсоветское время промышленные территории в этом районе представляли собой полуразрушенные корпуса заводов и пустыри со складскими помещениями, автосервисами, другими предприятиями.

По данным столичного стройкомплекса, на сегодня крупные предприятия, которые остались в промзоне, – как действующие, так и прекратившие работу, – это завод «Газстроймаш», промбаза «Мосинжметаллстрой», металлобаза «Крест» и автобаза «Центрдорстроя».

При этом часть земель «Красного Строителя» уже занята двумя жилыми комплексами группы компаний «ПИК». В ближайшее время реорганизация промзоны продолжится: здесь планируется освоить почти 10 из 79,05 гектаров всей ее территории.

Новые ЖК вместо заводских пейзажей

Реорганизация коснется целого ряда территорий промзоны. Так, будет освоено пространство на пересечении Варшавского шоссе и проезда 4579 площадью 11,1 гектара. Здесь уже появилась жилая застройка – ЖК «Аннино Парк» с объектами социального и бытового обслуживания и транспортной инфраструктурой, а также с тремя скверами. Вблизи нового ЖК построят детский сад на 125 мест, блок начальных классов на 350 мест при лицее № 504, а также многоуровневый паркинг на 300 машин.

Помимо этого, в ближайшее время планируется реновация территории бывшего завода «Газстроймаш» площадью 8,87 гектара. Производство здесь было остановлено еще в 2007 году и с тех пор свободные помещения сдавали в аренду.

Ранее здесь уже возвели жилой комплекс на Варшавском шоссе 141, который включает восемь домов от 12 до 25 этажей, необычный детский сад круглой формы с окнами-бабочками на 220 мест, восьмиэтажный паркинг на более чем 1000 машиномест, а также торговый центр. Предполагается, что ТЦ займет отдельное строение: здесь разместят предприятия торговли, пункты оказания услуг и развлекательные учреждения. В планы застройщиков также входит создание зеленых благоустроенных зон отдыха, детских и спортивных площадок во дворах ЖК.

Кроме того, запланирована реконструкция улицы Дорожной, которая станет дублером Варшавского шоссе, что позволит снизить транспортную нагрузку в районе. Параллельно реконструируют Россошанскую улицу, а также 1-й и 3-й Дорожные проезды. Для пешеходов построят три подземных перехода.

Одновременно недалеко от станций метро «Аннино» и «Улица Академика Янгеля» (улица Газопровод, д. 6г) предполагается освоение пространства площадью 3,6 гектара с производственно-складскими зданиями общей площадью 15,4 тысячи квадратных метров. Размер участка позволяет построить жилой комплекс площадью до 90 тысяч квадратных метров.

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Близость метро и пробки

Как отмечает партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Cтариков, промзона «Красный Строитель» – это удачный пример локации, где уже сложилась качественная инфраструктура. По его словам, транспортные «капилляры» в этой части юга Москвы насыщают ее в достаточном количестве.

Рядом с промзоной находится станция метро «Аннино» и платформа «Красный строитель» линии МЦД-2, от которой легко добраться до Курского вокзала и транспортных узлов на Площади Ильича (станции «Римская», «Площадь Ильича» и «Серп и Молот») и в Текстильщиках с пересадкой на МЦК и будущую Большую кольцевую линию (БКЛ) метро.

«В перспективе район будет достаточно удобен для пользователей общественного транспорта, которые смогут быстро добираться до центра и иных районов Москвы», – отмечает доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Юлия Грызенкова.

А вот для автомобилистов, по мнению эксперта, выбор при поездках в другие районы с территории «Красного Строителя» будет небольшим: придется ехать либо через Варшавское шоссе, либо его дублер – Дорожную улицу, что грозит пробками.

Эта проблема может быть решена за счет реконструкции дорожной сети района. Кроме того, не исключено, что потребуется строительство переездов или мостов через железнодорожные пути для альтернативных вариантов проезда.

Сама реорганизация промзоны вкупе со строительством новых домов чревата увеличением нагрузки как на улично-дорожную сеть, так и на общественный транспорт, считает управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка.

Как отметила в беседе с РИАМО руководитель департамента аналитики АН «БОН ТОН» Елена Чегодаева, близость Варшавского шоссе, МКАД и ветки МЦД можно отнести и к минусам, поскольку такое соседство дает шум и портит экологию.

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Много парков и масштабное благоустройство

Если говорить об экологии в районе промзоны «Красный Строитель» – а это один из ключевых факторов при покупке жилья – то ситуация здесь двоякая. С одной стороны, дома, которые планируют построить в этой локации, будут в пешей доступности от природно-исторического парка «Битцевский лес» (на той стороне Варшавского шоссе), Аннинского лесопарка и Покровского парка, что можно отнести к безусловным плюсам проекта.

«В этих зеленых массивах можно гулять с детьми, кататься на велосипеде, совершать пробежки и устраивать пикники. В районе много живописных водоемов, например, река Городня и Хрулев пруд. Чертаново Южное вообще является одним из самых зеленых районов Москвы», - отмечает президент Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус.

Кроме того, добавляет Юлия Грызенкова, добраться от «Красного Строителя» можно будет и до таких живописных мест, как Царицыно и Бирюлевский дендропарк, хотя они и находятся достаточно далеко от промзоны.

В то же время сама территория «Красного Строителя» находится в запустении и остро нуждается в проведении благоустройства – комплексных работ по озеленению, организации комфортного досуга и пешеходных маршрутов, считает Александр Стариков.

По словам дизайнера-архитектора Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» Ксении Кочиной, у любых проектов реорганизации промзон есть одна важная особенность – это территории, где работали промпредприятия.

«Конечно, производство стройматериалов и машиностроение не столь опасно для людей и окружающей среды, как химическое производство. Но все же перед началом работ важно провести качественный анализ территории и подготовить почву», – объясняет собеседница РИАМО.

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Закрытые дворы и детский досуг

По мнению Кочиной, большим плюсом реновации «Красного Строителя» является то, что здесь делают закрытые дворы. Помимо безопасности, это дает дополнительные плюсы жителям: двор превращается в чистое пространство, где могут спокойно гулять дети, где можно организовать пространства для людей разных групп и возрастов, спортивные локации.

В свою очередь, Юлия Грызенкова отмечает, что концепция дворов без машин открывает возможности для озеленения нового жилого массива. При этом важно не забыть про паркинги, которые должны быть достаточно демократичными по цене.

К достоинствам района, по мнению Александры Белоус, можно отнести и большое число мест в школах и детских садах, так что у будущих жителей «Красного Строителя» не будет болеть голова о том, куда пристроить детей.

«Кроме того, в районе много детско-юношеских спортшкол и секций, в том числе школа бокса в Анино и биатлонная школа спортивного резерва у «Пражской», также немало хорошо оборудованных тренажерных залов, в том числе круглосуточных», – рассказывает собеседница РИАМО.

По ее словам, также в округе много торговых и офисных центров, а значит, жильцам этой локации можно будет найти работу недалеко от дома, что важно для семей с детьми.

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Цены на жилье

Стоимость нового жилья на территории бывшей промзоны, согласно расчетам экспертов, может оказаться довольно доступной по московским меркам.

Как отмечает руководитель департамента аналитики АН «БОН ТОН» Елена Чегодаева, сегодня в Южном Чертанове, где находится «Красный Строитель», наименьший объем предложения среди районов ЮАО – всего 767,3 квадратных метров. При этом по уровню средневзвешенной цены он занимает второе место после Даниловского района – 252,7 тысячи рублей за квадратный метр, а минимальная цена лота здесь одна из самых низких – 6,9 миллиона рублей.

Например, сейчас в жилом комплексе категории комфорт плюс на Варшавском шоссе, 141 однокомнатную квартиру с ремонтом площадью 35 квадратных метров на вторичном рынке можно купить за 8,7 миллиона рублей, студию в 24 квадрата предлагают за 7,95 миллиона. «Однушка» в ЖК «Аннино Парк» площадью 36,5 квадратных метров обойдется в 10 миллионов рублей, за 8,6 миллиона можно купить отремонтированную студию. Таковы актуальные рыночные цены на «Яндекс. Недвижимости» и «ЦИАНе».

«Есть все основания полагать, что реорганизация промзоны «Красный строитель» принесет больше плюсов, чем минусов – в результате застройки серый заводской пейзаж сменится новыми жилыми домами, появятся объекты социальной и бытовой инфраструктуры», – резюмирует руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

А за счет расширения площади зеленых насаждений, включая парки и скверы, улучшится качество воздуха и экологическая ситуация в районе в целом.