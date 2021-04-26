РИАМО - 26 апр. Сеть АЗС «Газпромнефть» и крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club запустили услугу заказа навынос и доставку из кафе на АЗС, сообщает пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»

На первом этапе развития проекта новая опция доступна на трех автозаправочных станциях сети в Москве и одной в Санкт-Петербурге. В будущем клиенты смогут воспользоваться этими услугами в других регионах присутствия сети АЗС «Газпромнефть».

Сервис доступен в двух форматах. Первый – заказ навынос, или take away, который позволяет сэкономить время, если автолюбителю не нужно заправлять автомобиль, а требуется только приобрести продукцию кафе. По дороге на АЗС клиенты могут оформить и оплатить заказ через приложение Delivery Club, а по прибытии на АЗС забрать его без очереди на кассе кафе по номеру заказа. В меню доступно 35 позиций, включая кофе (американо, капучино, латте), выпечку, сэндвичи, бургеры и хот-доги. Впоследствии меню будет расширяться.

Второй формат работы – заказ еды из кафе сети «Газпромнефть» на дом. Доставка доступна в радиусе 1,5-2 км от автозаправочной станции. Заказы в пределах 5 км доставляются водителями такси. Оформить заказ из кафе АЗС можно в соответствии с режимом работы станции. Цены в приложении аналогичны ценникам в кафе на АЗС. Бесплатная доставка доступна при заказе на сумму от 1,5 тыс. рублей.

«Мы поддерживаем тренд мультиканальности в обслуживании клиентов. Новая услуга «еда навынос» позволит сократить время ожидания при совершении покупок на АЗС. Также сервис дает возможность увеличить продажи фирменной продукции кафе нашей сети и привлечь клиентов вне сегмента авто. Теперь не обязательно заезжать на автозаправочные станции, чтобы выпить кофе или перекусить свежей выпечкой. Можно быть приверженцем бренда Drive Café, оставаясь у себя дома», – отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков.

Сеть АЗС «Газпромнефть» Сеть АЗС «Газпромнефть» Сеть АЗС «Газпромнефть» Сеть АЗС «Газпромнефть» 1 из 4

По словам директора по развитию Delivery Club Олега Хаустова, почти все автомобилисты попадали в ситуацию, когда не успевали взять кофе на заправке из-за большой очереди или обыкновенной нехватки времени.

«Мы успешно реализуем пользующуюся спросом услугу навынос в обычных ресторанах, а сейчас запустили ее и в кафе на заправках. Теперь пользователям не придется стоять в пробках или очередях, чтобы получить заветную чашку утреннего кофе в дороге. Достаточно лишь нажать кнопку в приложении и забрать свой заказ на кассе кафе АЗС», – добавил Хаустов.

Услуга «еда навынос» доступна на АЗС в Москве по адресам: Речников, 9; Варшавское шоссе, 141Б; Лобачевского, 21, а также в Санкт-Петербурге по адресу: Пулковское шоссе, 21, к2.

Сеть АЗС «Газпромнефть» работает в 46 регионах России и насчитывает порядка 1,4 тыс. станций. Почти на 80% автозаправочных станций сети есть кафе и магазины, реализующие собственную продукцию, которая соответствует принятым в Европейском союзе принципам безопасности, а также российским стандартам качества.

Delivery Club — лидер рынка доставки готовой еды в России. К Delivery Club подключено свыше 40 тыс. заведений общественного питания в 299 городах страны. Более чем в 100 городах пользователи Delivery Club могут заказать не только готовую еду из ресторанов, но и доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса. ​