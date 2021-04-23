РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 апр. Ученица школы №10 Юлия Моржицкая признана лучшей в подмосковном Красногорске по итогам конкурса, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Финал конкурса «Ученик года - 2021» состоялся 22 апреля в школе №15.

Из 24 участников в финал по итогам представленных портфолио, интеллектуального и литературного конкурсов вышли 6 старшеклассников. В заключительном этапе приняли участие пятеро. На суд жюри участники представили визитные карточки, свои социальные проекты и творческое домашнее задание на тему: «Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди».

По итогам конкурса почетное звание «Ученик года - 2021» присвоено ученице МБОУ СОШ №10 Юлии Моржицкой.