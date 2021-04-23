РИАМО - 23 апр. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п. до 5,00% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска», - сообщается на сайте.

Инфляционный прогноз Центробанка РФ на 2021 год повышен до 4,7-5,2%. Возврат к целевым показателям в 4% ожидается не раньше середины 2022 года.

При этом инфляция растет значительно сильнее прогнозов. В марте годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,8%, но упал до 5,5% в апреле. Это связывают с ограничениями части перелетов из России.