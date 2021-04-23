РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 апр. В подмосковных Котельниках 27 человек доставили в отдел полиции в ходе рейда по безопасности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Очередной плановый рейд прошел в микрорайоне Опытное поле и на территории, примыкающей к станции метро в Котельниках. В рейде приняли участие сотрудники администрации и Котельниковского отдела полиции.

В ходе рейда в отдел полиции доставлено 27 человек, составлено 14 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства, а также административные протоколы за нарушение правил торговли. За ранее совершенное преступление по статье 158 УК РФ (кража) задержан гражданин Воронежской области.