РИАМО - 23 апр. Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими, сообщает ТАСС.

Глава государства, таким образом поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — сказал Путин.

В этом году россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая в честь Дня труда, а также 8-10 мая в честь Дня Победы. 4, 5, 6 и 7 мая были объявлены рабочими днями.

Как уточняется на сайте Кремля, данное решение связано с недопущением распространения коронавируса. При этом эпидситуация в России остается стабильной.

«Если бы это было возможно (увеличение праздничных дней - ред.), это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. И, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают, и я думаю, что все такого отдыха бы ждали. В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен. Я прошу вас очень нас поддержать», — отметила Попова.

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