РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. Для учащихся 1-11 классов школы №54 городского округа Люберцы провели уроки ГТО, сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Порядка 1,5 тыс. школьников из поселка Октябрьский на уроках физкультуры выполнили три вида упражнений из нормативов ГТО: подтягивание на высокой/низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине.

Все участники по медицинским показаниям допущены к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Уроки ГТО в школах проводятся с целью отбора физически подготовленных учащихся на дальнейшее выполнение комплекса и получение знаков отличия.