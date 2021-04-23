РИАМО - 23 апр. Экстренное предупреждение объявлено в Москве и Подмосковье до вечера пятницы из-за прогнозируемого дождя с грозой, а также сильного ветра и града. Об этом сообщают пресс-службы управлений МЧС РФ по Москве и по Московской области.

По прогнозам синоптиков, в столице и области в пятницу с 13:00 до 21:00 ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, а также усиление ветра до 17 м/с.

Водителей просят парковать машину вдали от деревьев, а пешеходов быть внимательными и осторожными.

При порывистом ветре нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, при дожде – воздержаться от поездок по городу, оставаться в квартире либо на работе, при грозе – держаться подальше от электропроводки и антенн, а на открытой местности – не прятаться под высокими деревьями.

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