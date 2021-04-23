РИАМО - 23 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписали в пятницу соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами на ближайшие 5 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

На церемонии подписания присутствовала заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая. Во время выступления столичный градоначальник отметил, Камчатка – важный экономический партнер Москвы. С этого края доставляют свыше трети объемов рыбной продукции.

В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил благодарность столичному мэру за помощь в борьбе с пандемией Covid-19.

Ранее столица отправляла на Камчатку медикаменты, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование. В том числе эта помощь помогла в наиболее критический момент переломить ситуацию к лучшему.

Руководство регионов наметило стратегию дальнейшего сотрудничества – это развитие туризма. Это позволит москвичам познакомиться с уникальной природой полуострова, а детям Камчатки – посмотреть достопримечательности Москвы.

Согласно документу, оба региона будут развивать связи в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и др.