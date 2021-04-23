РИАМО - 23 апр. Мелкий град выпал днем в пятницу в подмосковном Красногорске на улице Видной, передает корреспондент РИАМО.

При этом на улице отмечается сильный ветер. Град сменился дождем.

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о сильном дожде, грозах, граде и усилении ветра до 17 м/с. Автомобилистов попросили не парковаться у деревьев, а пешеходов быть осторожными у рекламных конструкций. Непогода в столичном регионе продлится до 21:00 пятницы.