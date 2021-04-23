РИАМО - 23 апр. Два новых производства в инновационно-технологическом центре «Ломоносов» особой экономической зоны «Дубна» открыла в пятницу министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Запущено производство «Окей Вижен Технолоджи» и «МедипалТех». Первая компания выпускает мягкие контактные линзы способом литья и входит в ведущий оптический холдинг РФ – группу компаний «Окей Вижен», а вторая – занимается производством наборов реагентов для определения РНК вирусов, включая Covid-19.

Инициативу зоны возвести лабораторно-производственные здания для запуска производства небольшого объема в короткий срок поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2018 году. Потенциальные резиденты желали арендовать производственные помещения, которые были бы оснащены инженерной инфраструктурой.

В настоящее время в ОЭЗ возведено два таких здания, к ним относятся инновационно-технологические центры «Менделеев» на левобережной площадке и «Ломоносов» в правобережье. Названия были получены центрами из-за Года науки. Их определили путем народного голосования.

Производственные помещения ИТЦ «Ломоносов» уже заняли на 100%. Их арендовали 11 наукоемких компаний, из которых шесть уже запустили свои производства. Выпуск продукции начнут еще три компании, произойдет это к середине лета.

Центр «Менделеев» ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года. Готовность помещений центра к аренде осмотрели руководители подмосковного правительства. 70% помещений центра заняли четыре арендатора.