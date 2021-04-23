РИАМО - 23 апр. В этом году в столице достроят 9 станций Большого кольца метро, линию целиком могут запустить до конца следующего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Он добавил, что в перспективе на линии появится свыше 20 пересадок на станции радиальных веток, остановочные платформы МЦК и станции МЦД.
Бочкарев отметил, что в течение 2021-2023 годов предусматривается ввод в эксплуатацию свыше 58 км линий метро и 24 станций в районах Москвы.
На ближайшие годы планируется закончить продление Люблинско-Дмитровской ветки до поселка Северный, участка Солнцевского радиуса от «Рассказовки» до аэропорта Внуково, Сокольнической - от Коммунарки до Потапово, где откроется станция «Новомосковская».
Кроме того, необходимо также протянуть Арбатско-Покровскую линию до Гольяново. Параллельно возводится новая Троицкая линия - от Большой кольцевой до Коммунарки. В перспективе она дойдет до Троицка.
Бочкарев отметил, что для удобства граждан в планах строительство новых станций на функционирующих линиях метро: «Суворовская» - на Кольцевой (между «Новослободской» и «Проспектом Мира») и «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской (между «Печатниками» и «Люблино»). Позже метро столицы прирастет двумя новыми радиальными линиями - Рублево-Архангельской и Бирюлевской.
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