РИАМО - 23 апр. В этом году в столице достроят 9 станций Большого кольца метро, линию целиком могут запустить до конца следующего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Главный проект метростроения - это Большая кольцевая линия, которая станет самой протяженной в мире. Уже сегодня 12 станций второго метрокольца принимают пассажиров, еще 9 будут достроены до конца года, остальные введем в 2022», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в перспективе на линии появится свыше 20 пересадок на станции радиальных веток, остановочные платформы МЦК и станции МЦД.

Бочкарев отметил, что в течение 2021-2023 годов предусматривается ввод в эксплуатацию свыше 58 км линий метро и 24 станций в районах Москвы.

На ближайшие годы планируется закончить продление Люблинско-Дмитровской ветки до поселка Северный, участка Солнцевского радиуса от «Рассказовки» до аэропорта Внуково, Сокольнической - от Коммунарки до Потапово, где откроется станция «Новомосковская».

Кроме того, необходимо также протянуть Арбатско-Покровскую линию до Гольяново. Параллельно возводится новая Троицкая линия - от Большой кольцевой до Коммунарки. В перспективе она дойдет до Троицка.

Бочкарев отметил, что для удобства граждан в планах строительство новых станций на функционирующих линиях метро: «Суворовская» - на Кольцевой (между «Новослободской» и «Проспектом Мира») и «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской (между «Печатниками» и «Люблино»). Позже метро столицы прирастет двумя новыми радиальными линиями - Рублево-Архангельской и Бирюлевской.

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