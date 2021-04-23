РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. Студенты и преподаватели техникума имени Гагарина в Люберцах высадили возле учебных корпусов хвойные деревья в рамках акции «Посади кедр», сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция «Посади кедр» посвящена 60-летию первого полета человека в космос и направлена на то, чтобы увековечить память выпускника техникума Юрия Гагарина. Студенты вместе с преподавателями высадили по одному кедру у всех четырех корпусов техникума.

Завершением акции стала установка информационных табличек возле каждого кедра, на которых указана дата их высадки.