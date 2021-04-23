РИАМО - 23 апр. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев признал востребованность программы льготной ипотеки - за 2020 год было выдано 49 тыс. ипотечных кредитов на квартиры в новостройках столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По его словам, доля льготных ипотечных кредитов, выданных в Москве составляет 10% от их общего объема по стране.

«Льготная ипотека поддержала рынок жилья, не дала ему «упасть», а застройщики смогли реализовывать свои проекты. В свою очередь людям предоставили возможность покупки жилья в ипотеку, сделав ее более доступной. Так что, программа льготной ипотеки в Москве сработала прекрасно и доказала свою востребованность», - сказал Андрей Бочкарев.

Также он сообщил, что строительная отрасль показывает высокие темпы и объемы строительства. Показатели приближаются к тем, которые были до пандемии. По его словам, в I квартале 2021 года сдано в эксплуатацию 2,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 1 млн кв. м – жилые дома, что составляет четверть от намеченного плана.

Бочкарев добавил, что достигнутые результаты позволят достичь годовых плановых показателей — 8,5 млн кв. м. недвижимости, включая 4 млн кв. м. жилья.

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