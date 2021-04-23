Предприятие «Газпром космические системы», расположенное в Щелкове, уже 29 лет отвечает за связь с космической орбитой. С помощью космической техники здесь зондируют Землю, предотвращая опасные ситуации. Спутники предприятия позволяют обеспечить интернетом любую точку страны, а телевидением — еще и пользователей в других странах. Также в скором времени здесь запустят собственное производство спутников. Корреспонденты РИАМО побывали на закрытом предприятии и узнали, что происходит за его стенами.

Спутники нового поколения

История предприятия берет начало еще в 1992 году. Долгое время оно базировалось в помещениях ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве, где были произведены первые спутники.

6 сентября 1999 года — значимая дата для компании. В этот день вышел на орбиту спутник связи нового поколения под названием «Ямал-100» с увеличенным сроком службы. За ним последовали запуски других устройств.

Параллельно с космическими достижениями работа кипела и на земле. Строилась и развивалась наземная инфраструктура для управления объектами в космосе. Поэтому несколько лет спустя «Газпром космические системы» обзавелись собственной частной территорией в Щелкове. Сейчас это одно из крупнейших предприятий в сфере связи, которое также занимается зондированием земной поверхности.

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Управление полетами

Серьезному предприятию — соответствующая охрана. Попасть сюда сможет далеко не каждый: сейчас комплекс зданий огорожен, а некоторые сотрудники заходят в него по пропускам. Сама территория занимает около восьми гектаров, но организована компактно.

Первое, что бросается в глаза — множество белых тарелок, разбросанных по полю, каждая из которых выше 10 метров. Это антенны, через которые происходит управление спутниками на орбите для решения задач компании.

Сейчас она работает в двух основных направлениях. Первая — дистанционное зондирование Земли (фотографирование), которое позволяет мониторить ее поверхность и предупреждать различные ЧП, например, пожары, увидеть оползни и просадки грунта, которые могут привести к экологическим проблемам, если находятся рядом с производственными объектами.

Вторая — оказание услуг связи. Люди по всей России могут общаться по телефону и через интернет, смотреть телевизор и слушать радио благодаря спутникам. Ресурс востребован и за рубежом: услуги на базе пяти спутников связи компании используют примерно в 100 странах мира, среди которых государства Южной Африки, Европы, Юго-Восточной Азии.

Еще одна важная задача, которую здесь решают, — проведение телемостов, в том числе с участием первых лиц государства.

Сердце компании — центр управления полетами спутников, куда поступает информация, которую считывают антенны. Операторы обрабатывают ее и формируют программу полетов. Также на территории есть передвижные станции, которые складываются в чемоданы и отправляются на объекты для организации телемостов и видео-конференц-связи.

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Всегда на связи

Всего на предприятии работает около 800 человек, многие из них — жители Щелкова и Королева. На работу и домой после окончания смены их доставляют автобусы.

Несмотря на то, что спутники высокотехнологичны и автоматизированы, управление ими — занятие весьма кропотливое. Они требуют постоянного наблюдения, поэтому предприятие никогда не спит — работа идет круглосуточно.

Например, смена из трех операторов в центре управления полетами работает по 12 часов в сутки, при этом сотрудникам необходимо быть максимально внимательными и сконцентрированными. Не менее напряженная работа и у тех, кто работает с клиентами компании — они всегда должны быть на подхвате и вовремя реагировать на звонок горячей линии, чтобы тут же вычислить неполадки и помочь с решением проблемы.

Чтобы сотрудники могли отвлечься от сложной работы, помимо стандартной столовой, для них организована зона отдыха, где разбито небольшое озеро с карпами и утками, окруженное деревянными беседками. А также небольшая спортзона с тренажерами, чтобы отвлечься на физическую нагрузку и снять стресс. В обед и после смены некоторые работники любят поиграть здесь в футбол.

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Как создают и испытывают спутники

Сейчас «Газпром космические системы» заняты глобальным проектом — строительством и обустройством завода, где будут производиться их собственные спутники. Запустить его планируют уже в 2022 году. Это позволит расширить возможности в области зондирования Земли и поможет в освоении Северного морского пути, поскольку ледоколы смогут получить больше знаний о ледовой обстановке. Кроме того, на спутниках предлагают использовать газоанализаторы, позволяющие определять объемы выбросов метана, парниковых газов и нефтепродуктов для защиты экологии.

Производство спутников будет налажено без сверлильных станков, на заводе планируют собирать устройства из составных частей. Перед тем, как бороздить космические просторы, они пройдут все необходимые испытания

В их числе — проверка вибрацией перед транспортировкой, испытание в акустической камере, где имитируется шум, характерный для запуска, испытание в термовакуумной камере, чтобы посмотреть, как спутник себя проявит в безвоздушном пространстве, и в безэховой, где проверяется способность устройства излучать сигналы.

Также спутник облучают светом и проверяют, насколько хорошо работает его солнечная батарея, ведь именно через нее он получает питание в космосе. После этого его складывают в контейнер и отправляют самолетом на космодром, где ему предстоит совершить свое путешествие в небо.