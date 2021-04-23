РИАМО - 23 апр. Электрички на участке Чисмена-Румянцево Рижского направления Московской железной дороги снова курсируют в штатном режиме, сообщает пресс-служба МЖД.
Ранее движение на участке осуществлялось в реверсивном режиме в связи со смещением пути около платформы Новопетровская, где электричка по касательной задела платформу.
Железнодорожники провели работы по выправке пути. В 10:51 движение по первому пути в сторону области открыли.
В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.
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