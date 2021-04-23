РИАМО - 23 апр. Электрички на участке Чисмена-Румянцево Рижского направления Московской железной дороги снова курсируют в штатном режиме, сообщает пресс-служба МЖД.

Ранее движение на участке осуществлялось в реверсивном режиме в связи со смещением пути около платформы Новопетровская, где электричка по касательной задела платформу.

Железнодорожники провели работы по выправке пути. В 10:51 движение по первому пути в сторону области открыли.

В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.