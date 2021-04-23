РИАМО - 23 апр. Интенсивность заболеваемости коронавирусом в России зависит от того, какие мутации будут распространяться в стране, сообщает Nation News.
Он добавил, что для послабления нужно, чтобы прививку сделало свыше 70% населения. Откладывать вакцинацию на осень не стоит.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сказала, что ограничения из-за пандемии Covid-19 могут быть сняты к осени текущего года, если жители страны будут массово вакцинироваться от инфекции.
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