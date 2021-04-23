РИАМО - 23 апр. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар стал победителем всероссийского конкурса «Кубок информационной безопасности регионов» в номинации «Цифровой лидер», сообщает пресс-служба министерства.

Итоги конкурса подвели на межрегиональной конференции по информационной безопасности «Инфофорум». Конкурс проходил с 10 февраля по 16 апреля 2021 года в рамках Национального форума информационной безопасности «Инфофорум».

«Соревнование проводилось в 10 номинациях. В номинации «Цифровой лидер – лучший руководитель департамента цифрового развития, информационных технологий, связи и информационной безопасности в российском регионе» приняли участие представители ИТ-министерств и департаментов всех субъектов России», - говорится в материале.

Жюри отметило вклад Рымара в повышение эффективности государственного управления в Московской области. Также высоко оценили вклад в создание первого в России Центра управления регионом, разработку цифровых платформ, развитие инфраструктуры информационной безопасности. Отдельно отмечено внедрение информационных систем в рамках борьбы с коронавирусом.

Конкурсный отбор проводился в несколько этапов и включал онлайн-опрос экспертного сообщества, сбор заявок и материалов от участников, рассмотрение материалов экспертным жюри.