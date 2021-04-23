РИАМО - 23 апр. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар стал победителем всероссийского конкурса «Кубок информационной безопасности регионов» в номинации «Цифровой лидер», сообщает пресс-служба министерства.
Итоги конкурса подвели на межрегиональной конференции по информационной безопасности «Инфофорум». Конкурс проходил с 10 февраля по 16 апреля 2021 года в рамках Национального форума информационной безопасности «Инфофорум».
Жюри отметило вклад Рымара в повышение эффективности государственного управления в Московской области. Также высоко оценили вклад в создание первого в России Центра управления регионом, разработку цифровых платформ, развитие инфраструктуры информационной безопасности. Отдельно отмечено внедрение информационных систем в рамках борьбы с коронавирусом.
Конкурсный отбор проводился в несколько этапов и включал онлайн-опрос экспертного сообщества, сбор заявок и материалов от участников, рассмотрение материалов экспертным жюри.
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