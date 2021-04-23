РИАМО - 23 апр. «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать на территории Московского региона до 24 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве до 21:00 пятницы действует предупреждение об опасной погоде из-за ветра. Его порывы смогут достигать до 17 м/с.

В Московской области будет действовать предупреждение с 21:00 пятницы до 9:00 24 апреля из-за дождя. Также предупреждение действует из-за ветра до 21:00 23 апреля.

Аналогичный уровень погодной опасности действует на территориях Орловской, Рязанской, Тамбовской, Курской и Ярославской областей.

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