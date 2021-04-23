РИАМО - 23 апр. Выставка современного испанского художника и фотографа Хосе Мануэля Баллестера открывается в музее «Новый Иерусалим» в Истре 29 апреля, сообщает пресс-служба культурного заведения.

Работы из серии «Скрытые пространства», которые будут представлены публике сразу в нескольких локациях музея, являются точными репликами всемирно известных живописных полотен, но без ключевого элемента – человеческих фигур.

Эти необычные «шедевры без шедевров» произвели вирусный эффект в интернете во время пандемии, став еще одним символом самоизоляции. Впервые в России их можно будет увидеть в музейном представлении.

«Это упражнение на опустошение позволяет, с одной стороны, более детально подойти к анализу того, как каждый художник создавал свои творения, и, с другой — вызвать пересмотр или новое прочтение классики. Я хочу показать, что далеко не все было сказано, и открыть путь для новых интерпретаций, нового видения, а значит, для нового отношения к классике», — подчеркнул автор работ.

На выставке можно будет увидеть работы «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха, «Весна» Сандро Боттичелли, «Распятый Христос» Диего Веласкеса, «Благовещение» Леонардо да Винчи, «Обручение Девы Марии» Рафаэля и другие – всего более 20 работ, выполненных в размере оригинала.

Баллестер создает свои работы начиная с цифрового файла, который впоследствии обрабатывается с помощью различных программ для достижения той же фактуры, цвета, текстуры и деталей оригинальных работ, для максимального приближения к тому, как это сотворил художник.

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