РИАМО - 23 апр. На участке дороги в районе Некрасовка от улицы Лухмановская до границ с Московской областью завершается монтаж железобетонных балок пролетного строения эстакады, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Эстакада расположена на развязке с улицей Маресьева. Кроме этого, на эстакаде на пересечении с улицей Покровская на 60% завершено бетонирование опор», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Проект предусматривает возведение и реконструкцию дорог длинной 12,9 км, включая путепроводы в районе примыкания к улице Маресьева протяженностью 94 м, в районе примыкания к улице Покровская – 256 м, а также в районе примыкания к улице Лухмановская – 380 м.

Помимо этого проект предполагает возведение подземных пешеходных переходов в районе улицы Сочинская и СНТ «Зенино» города Люберцы в количестве трех единиц и устройство шумозащитных экранов в районе СНТ «Зенино» протяженностью 1,9 км.

Загрутдинов отметил, что строительство переходов запроектировано по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

При помощи объекта будет создана эффективная бессветофорная транспортная артерия, которая обеспечивает стабильный скоростной режим автотранспорта на участке от МКАД до границ с Московской областью. Кроме того, объект позволит соединить Зенинское шоссе с Косинским шоссе напрямую, а транспортная доступность для жителей района Некрасовка улучшится, также возведение обеспечит удобный транзит транспорта за пределы столицы.