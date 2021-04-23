Сезон речной навигации в Москве из-за теплой погоды в 2021 году стартовал уже 13 апреля. С этого дня можно прокатиться на теплоходе по Москве-реке, полюбоваться столицей с воды и насладиться видами вечернего города. 24 апреля откроются шлюзы – тогда в столицу сможет попасть остальной речной транспорт. Сезон круизов на Северном речном вокзале откроется 30 апреля. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные маршруты по Москве-реке и круизы из столицы, которые можно забронировать уже сейчас.

По Москве

На теплоходе с фейерверком

Когда: 24 апреля

Сколько: от 490 рублей – взрослый, 190 рублей – детский

Открытие сезона речных прогулок в Москве можно отпраздновать 24 апреля на одном из трех теплоходов – «Аврора», «Москва-61» и «Москва-202» от сервиса Rivertickets.ru. Двухчасовая прогулка начнется в 21:00, кораблики отправятся от причала «Новоспасский мост» и пройдут мимо Дома музыки, высотки на Котельнической набережной, Парящего моста в «Зарядье», Собора Василия Блаженного, Московского кремля, Красного Октября, Крымского моста и вернется на причал. На борту теплоходов будут работать бар и ресторан с большим ассортиментом горячих блюд, закусок и напитков. А под занавес вечера состоится пиротехническое шоу, которое можно будет увидеть с палубы теплохода.

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Гастрономический круиз по центру Москвы

Когда: с 9 апреля

Сколько: от 390 рублей – без питания, 1 090 рублей – с ужином

Тем, кто хочет совместить речную прогулку с ужином, следует выбрать одну из ежедневных гастрономических экскурсий на теплоходах «Колесовъ» и «Доброходъ» от сервиса Rivertickets.ru. Прогулка начинается у причала «Большой Устьинский мост». Можно будет полюбоваться Парящим мостом и «Зарядьем», Собором Василия Блаженного, Кремлем, Храмом Христа Спасителя, памятником Петру I, Крымским мостом, Парком Горького, Нескучным садом, зданием РАН, а также увидеть Воробьевы горы с воды и вернуться на причал. В двухчасовую программу входит ужин от шеф-повара, в меню стандартные блюда: овощной салат, шашлык (курица или свинина на выбор), напиток (чай или вода) и профитроли на десерт. Также есть возможность заказать премиум-ужин с вином. Для тех, кто берет билет без ужина, на борту работает бар и ресторан.

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Экскурсия вокруг «Золотого острова»

Когда: с 9 апреля с 12:00 до 19:00

Сколько: от 750 рублей – взрослый, 690 рублей – с 15 лет, 390 рублей – дети с 7 до 14 лет, дети до 7 лет – бесплатно

Тем, кто хочет начать сезон речных прогулок с увлекательной экскурсии, стоит выбрать часовой маршрут от судоходной компании «Теплоход» по Водоотводному каналу и центру Москвы вокруг «Золотого острова». Экскурсия проходит на самых миниатюрных теплоходах столичного флота – «Фараоне», «Шамане», «Будь готов» и других. Они смогут пройти под самыми низкими мостами столицы. Отправление от причала «Зарядье» каждый час. За время экскурсии можно узнать об острове Балчуг, известном как «Золотой», который был искусственно создан при строительстве Водоотводного канала. На теплоходе играет живая музыка.

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«Огни Небоскребов»

Когда: с 9 апреля с 12:00 до 21:00

Сколько: 390 рублей – детский без питания, 490 рублей – взрослый без питания, 890 рублей – детский с обедом или ужином, 1090 рублей – взрослый с обедом или ужином, детям до 5 лет – бесплатно

Ежедневную прогулку с видом на столичные небоскребы предлагает судоходная компания «Мосфлот». На двухпалубных теплоходах «Прага» и «Вдохновение» можно отправиться на прогулку длительностью 2,5 часа от причала «Международная выставка». В ходе прогулки у гостей будет возможность насладиться видами на небоскребы Сити, Белый дом, гостиницу «Украина», стадион «Лужники», Парк Горького и другие достопримечательности столицы. Для тех, кто выберет прогулку с обедом или ужином, в меню греческий салат, кебаб из курицы с картофелем черри в томатном соусе, напиток (чай, кофе или вода), на десерт – рахат-лукум.

Dance Weekend

Когда: с мая, по субботам в 17:00 и 23:55

Сколько: 550 рублей – взрослый без питания, 2550 рублей – премиум

Речная прогулка для взрослых в компании модных диджеев на огромном теплоходе Loft Boat (РИО-1) проходит каждую субботу. В рамках пятичасовой прогулки можно будет потанцевать под современную музыку. Теплоход стартует от делового центра Москва-Сити, можно будет увидеть Дом правительства, площадь Европы, Новодевичий монастырь, МГУ, стадион «Лужники», Воробьевы горы, Нескучный сад, Парк Горького, Крымский мост, Кремль, «Зарядье» и другие достопримечательности Москвы. На борту теплохода будут работать кафе и бары, где гриль-академия Weber приготовит вкуснейшие блюда на гриле. Для премиум-билетов предусмотрены места на мягких диванах в ВИП-зоне на носу теплохода, а также приветственный сет: фруктовая ваза, бутылка Prosecco и кувшин лимонада.

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Круизы из Москвы

«Изысканный вояж» по Волге

Когда: с 7 по 13 июня 2021 года

Сколько: от 29 700 рублей с человека

Самый доступный экскурсионный вариант – круиз по Волге, где за 7 дней можно познакомиться с жемчужинами русской провинции. В маршрут входят колоритные Мышкин, Кострома, Плес, Ярославль, Рыбинск, Углич, Калязин и Тверь. Круиз пройдет на теплоходе «Солнечный город» компании «Инфофлот». В стоимость тура входит проживание в трехместной каюте и двухразовое питание. За дополнительную плату можно повысить класс номера. Отдохнуть на теплоходе предлагают в двух ресторанах, диско-баре, а также тематическом «Зеленом баре» в атмосфере живого сада. На борту проводят развлекательную программу – шоу, концерты, дискотеки, конкурсы и викторины. Для всех желающих работает караоке.

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В Казань на люксовом теплоходе

Когда: с июля по октябрь 2021 года

Сколько: от 56 000 рублей с человека

Тем, кто уже объездил все окрестности, стоит рассмотреть четырехдневный тур в Казань на теплоходе класса люкс «Мустай Карим». Маршрут пройдет через Углич, Ярославль и Нижний Новгород. В стоимость тура входят экскурсии, приветственный и прощальный коктейли, питание по системе «полный пансион» (включены алкогольные и безалкогольные напитки). Кроме того, на теплоходе находятся несколько баров и винный салон, где проводят дегустации, фитнес-центр, спа-салон, парикмахерская, библиотека и даже сувенирный магазин.

На Валаам и в Петербург

Когда: с 5 по 11 июня

Сколько: от 52 000 рублей с человека

Еще один круиз, на который стоит обратить внимание, – речное путешествие на Валаам и в Санкт-Петербург на теплоходе «Лебединое озеро». Семидневный круиз пройдет по маршруту Углич – Мышкин – Кузино – Кижи – Мандроги – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург. В стоимость включено проживание в каюте, экскурсии, питание по системе «полный пансион» в ресторанах «Одетта» и «Одиллия». Кроме того, на борту есть несколько баров и кофейня, а также сувенирная лавка.

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В Астрахань

Когда: с 26 июня по 13 июля

Сколько: от 57 000 рублей с человека

Один из самых необычных речных маршрутов на юг. Организаторы предлагают отправиться на теплоходе «Родная Русь» в Астрахань через 16 городов. В маршрут входят Нижний Новгород, Чебоксары, Тольятти, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань, Казань, Нижний Новгород и другие. В стоимость тура входит трехразовое питание, занятия йогой, живая музыка, мастер-классы, детская анимация, Wi-Fi.

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На Соловецкие острова

Когда: с 25 мая по 7 июня

Сколько: от 113 700 рублей с человека

На Соловки можно отправиться на теплоходе «Александр Пушкин». В программе экскурсии в каждом из 11 городов маршрута. Например, автобусная экскурсия в Медвежьегорск, обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, экскурсии в Петрозаводске и Мышкине. Как и в круизе в Астрахань, в стоимость тура входит питание, занятия спортом и йогой, живая музыка, мастер-классы, детская анимация и бесплатный Wi-Fi.