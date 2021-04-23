РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 апр. Животным, которые жили на участке мытищинского стрелка Владимира Барданова, ничего не угрожает, их передали в центр передержки, мини-зоопарк и КФХ, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

В Минэкологии продолжают поступать обращения жителей Подмосковья, обеспокоенных судьбой животных, которые содержались на участке жителя поселка Вешки в Мытищах во время штурма дома бойцами Росгвардии. Мужчина, открывший стрельбу и впоследствии погибший, держал в частном домовладении двух гималайских медведей, двух аллигаторов, двух енотов и барсука. Соответствующего разрешения у него не было.

«С животными все в порядке, они не пострадали. Медведи сейчас находятся в центре передержки в Тульской области. Аллигаторов и енота передали в мини-зоопарк в Ленинском округе, где есть условия для их содержания, а енота приютило крестьянско-фермерское хозяйство», - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» животные, приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти.