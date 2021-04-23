РИАМО - 23 апр. В столице завершили нанесение специальной дорожной разметки для движения военной техники на репетиции и параде Победы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Минувшей ночью коммунальщики разметили участок на пересечении Тверской и Моховой улиц, а также Манежную площадь. Ранее желтые линии нанесли на Тверской улице.

Именно на желтые полосы ориентируются водители военной техники при движении. Такая разметка наносится только для движения военной техники, движение гражданских автомобилей идет по обычной схеме. ⠀

В ночь с 23 на 24 апреля техника будет перемещаться с парадной площадки в Алабине на улицу Нижние Мневники. На всем пути ее следования движение будет перекрываться, а парковка — запрещена.