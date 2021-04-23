РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 апр. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проконтролировал ход работ по капитальному ремонту двух домов в Дзержинском, нарушения не выявлены, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жук проверил ход работ по адресам: улица Школьная, дом №1 и улица Бондарева, дом №28. В доме на Школьной заменили кровлю и внутренние инженерные системы. В настоящий момент ведутся работы по капитальному ремонту фасада. В доме на Бондарева также идет ремонт фасада, уже отремонтировали цоколь.

«Работы развернулись активно. Подрядчик трудится качественно и с полной отдачей, активно взаимодействует с жителями. Кстати, отзывы от жителей тоже положительные. Кровлю на Школьной, 1 ждали давно. Впереди в этом доме ремонт подъездов по губернаторской программе», – сказал Жук.

План по капремонту домов составляют на три года вперед. С 2020 до 2022 года в Дзержинском запланированы работы в 57 домах: необходимо отремонтировать 27 кровель, 29 фасадов, два фундамента, подвал, заменить внутренние инженерные системы и 10 лифтов. Но в 2020 году ремонты практически не проводили из-за пандемии. Поэтому подрядная организация ООО «Стройцентр» работает в ускоренном режиме.