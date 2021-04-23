РИАМО - 23 апр. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал, что лучшим напитком для запивания любых блюд является вода.

«Идеальный напиток, чтобы запить еду, – это вода комнатной температуры, теплая вода. Теплую воду можно пить и до, и во время, и после еды. Мнение, что нельзя пить воду во время еды, не совсем обосновано. Потому, что если мы возьмем суп, как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп – это и есть, по большому счету, вода вместе с более твердой едой. То есть можно еду запивать», – сказал Бобровский в интервью радио Sputnik.

Также он рассказал, что блюда можно запивать чаем. По его словам, у диетологов нет претензий к травяному, черному, зеленому чаям. Однако чай лучше всего пить без сахара.

«Зависит от крепости заварки, то есть совсем крепкий – не очень хорошо. В отношении чая опасность его избыточного количества минимальна. Но при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях нужно проявлять осторожность в отношении объема жидкостей вообще и конкретно в отношении чая», - отметил врач.

Он подчеркнул, что избыток чая опасен для людей с повышенным давлением. Ведь вещества, которые содержатся в чае, тоже могут поспособствовать его увеличению.