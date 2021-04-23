РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 апр. Жителей подмосковного Красногорска призвали присоединиться к общеобластному субботнику, который пройдет 24 апреля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Большой общеобластной субботник пройдет в Красногорске 24 апреля. Основные площадки проведения субботника: Павшинская пойма, вблизи домов №№15, 26, 24 по Павшинскому бульвару, Красногорский бульвар, 8. Гостей также ждет «Плоггинг – чисто-забег». В Городском парке пройдет концертная программа.

Привести в порядок планируют следующие территории: микрорайон Изумрудные холмы, зона лесного участка вблизи домов №№2, 4, 12 по улице Игоря Мерлушкина; деревня Гольево, Липовая аллея; парк имени Дмитрия Карбышева в поселке Нахабино; территория парка у храма на улице Братцевской в деревне Путилково; территория памятника павшим воинам в селе Петрово-Дальнее.

Перчатки и инвентарь выдадут на месте.