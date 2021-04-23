РИАМО - 23 апр. На остановочном пункте Новопетровская Рижского направления МЖД в пятницу электричка по касательной задела платформу, предварительно, инцидент произошел из-за смещения пути в ходе ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба МЖД.
Пассажиры смогли продолжить маршрут на попутной электричке. Никто не пострадал.
На месте происшествия работает комиссия по выяснению причин инцидента. Железнодорожники организовали движение поездов по соседним путям в обе стороны. Сейчас возле платформы проводятся ремонтные работы по выправке пути.
Несколько электричек Рижского направления следуют с увеличенным интервалом. На движение поездов МЦД-2 ситуация не повлияла.
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