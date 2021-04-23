РИАМО - 23 апр. За минувшие сутки в столице выявили 2502 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 075 242 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В России за последние сутки выявили 8 840 новых случаев коронавируса. Вылечились 9 407 человек, 398 – умерло.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 744 961 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. На сегодняшний день уже более 1 млн жителей привились от Covid-19.

Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная.

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