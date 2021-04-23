РИАМО - 23 апр. В ближайшие три года в столице возведут более 60 поликлиник и многофункциональных центров общей площадью порядка 1 млн квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сегодня в Москве действует самая масштабная за всю историю города программа развития инфраструктуры здравоохранения. Только за последние 10 лет мы построили около сотни объектов медицинского назначения, из которых 14 – только в прошлом «пандемийном» году», - отметил Бочкарев в интервью «Строительной газете».

Он подчеркнул, что в 2021 году планируется завершить вторую очередь больницы в Коммунарке, а также продолжить формирование медкластеров на территории Детской больницы имени святого Владимира. Продолжатся работы в Центре имени Логинова, Инфекционной больнице №1, а также в медкластере «Сколково».

Возведение такого количества площадей позволит поднять систему здравоохранения на еще более высокий уровень.

Поликлиника онлайн: как будет работать бесплатная телемедицина в Московском регионе>>