РИАМО - 23 апр. На востоке Москвы опрокинулся грузовик на проезжую часть, его содержимое выпало на дорогу, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Дорожный инцидент произошел на Кетчерской улице. Из-за ДТП образовалось затруднение движения в сторону Новогиреевского путепровода. Протяженность пробки — 0,7 км. Водителям стоит выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность на дорогах Москвы составляет 6 баллов из 10 возможных.