РИАМО - 23 апр. Жители Подмосковья смогут проконтролировать ход ремонтных работ своего дома с помощью камер наблюдения, видео с которых доступно на сайте Фонда капитального ремонта, сообщила руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.
«Цифровизация вошла очень глубоко в нашу жизнь, в том числе пришла и в фонд капитального ремонта. <…> 150 камер в Подмосковье установлено именно там, где делают кровли и фасады. <…> Если руководители проекта видят, что подрядчики опаздывают с кровлей, открыли и не доделали, то реакция последует незамедлительно», — сказала Белехова.
В Подмосковье реализуется самая масштабная программа капитального ремонта в в стране. Она включает в себя ремонт более 44 тыс. многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года.
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