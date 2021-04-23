«Цифровизация вошла очень глубоко в нашу жизнь, в том числе пришла и в фонд капитального ремонта. <…> 150 камер в Подмосковье установлено именно там, где делают кровли и фасады. <…> Если руководители проекта видят, что подрядчики опаздывают с кровлей, открыли и не доделали, то реакция последует незамедлительно», — сказала Белехова.