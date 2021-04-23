РИАМО - 23 апр. В московских промзонах за этот год планируется ввести в эксплуатацию 71 объект, их суммарная площадь составит 4,1 млн кв. м, включая 1,8 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Бывшие промышленные и фабричные территории - основной резерв развития Москвы в ее «старых» границах. Комплексный подход помогает реорганизовывать неиспользуемые, фактически заброшенные территории и превращать их в комфортные самодостаточные и привлекательные районы», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в 2020 году было решено комплексно развить еще 23 промзоны. Таким образом, работы уже проводят на площадках «ЗИЛа», «Серп и Молот», в районах Мневники и Тушинское поле. Вскоре работы начнутся в промзонах «Авиамоторная», «Каширское шоссе», «Южное Очаково», «Курьяново», а также в других. Также уже начался строительный этап реализации проекта в рамках закона о комплексном развитии территории (КРТ) «Октябрьское поле».

Бочкарев отметил, что градостроительная политика города в течение десяти лет опирается на принципы комплексного и сбалансированного развития столичного пространства. Таким образом, в проекты планировок территорий развития подразумевается включение школ, поликлиник и другой инфраструктуры.

Механизм КРТ, который был запущен в начале года, распространяет подход мегаполиса и на другие регионы. Закон о КРТ полезен в столице тем, что упрощает согласование градостроительной документации, а также дает возможность вовлечь в жизнь Москвы промышленные территории, которые были заброшены.

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