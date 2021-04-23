РИАМО - 23 апр. Жители трех пятиэтажных домов, расположенных в столичном районе Митино, начинают переезда по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Новостройка расположена по адресу: Парковая улица, дом 33. Дом ввели в эксплуатацию в конце 2020 года.

«В эту субботу на северо-западе Москвы в Митине стартует переселение жителей еще трех домов, расположенных на улице Парковая. Это дома 7, 30 и 31. Из них запланировано переселение более 500 жителей в дом 3 по улице Парковая», – сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Дом построен по индивидуальному проекту. Придомовую территорию благоустроят, установят детские площадки и места для отдыха.

В программу реновации в Митине включено 14 домов, где проживает более 2 тыс. человек. Для ее реализации подобрано две «стартовые» площадки на Парковой улице. Это дом 33, который уже введен в эксплуатацию и заселяется, и владение 7, для которого идет разработка градостроительной документации.