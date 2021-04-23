РИАМО - 23 апр. В Подмосковье уделяется особое внимание безопасности жителей, поэтому с 2014 года в 632 многоквартирных домах заменили системы газоснабжения, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Один из приоритетов нашей работы — газовая безопасность <…>. На сегодняшний день мы активно работаем по теме ремонта газоснабжения и продолжаем эту работу. С 2014-го года в 632 МКД на сумму более 1,5 млрд рублей проведен ремонт систем газоснабжения», — сказал Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проверить все многоквартирные дома региона, где используется газ.

В программу газификации на 2021 год в Подмосковье включили 51 населенный пункт, газ получат более 10 тыс. человек.

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