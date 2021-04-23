РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 апр. Общеобластной субботник пройдет на территории Кузьминского лесопарка в подмосковных Котельниках 24 апреля, сообщает пресс-служба администрации округа.

24 апреля в Подмосковье пройдет общеобластной субботник. Центральным местом его проведения в Котельниках станет Кузьминский лесопарк.

Приглашаются все желающие принять участие в наведении чистоты на территории лесопарка. В субботнике поучаствуют глава городского округа Сергей Жигалкин, сотрудники администрации, депутаты, члены Общественной палаты, молодежные организации.

Местом сбора является центральная поляна за ЖК «Белые росы». Начало в 10:00. Инвентарь будет выдаваться на месте.