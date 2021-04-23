РИАМО - 23 апр. В Москве началась вакцинация от коронавируса в четырех торговых центрах, расположенных на выездах из города, сообщает оперштаб столицы.

«Впереди майские праздники, в эти дни многие традиционно выезжают на дачу, по пути заезжая в торговые центры на выездах из города. В четырех таких центрах сегодня начали работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В течение недели часто может не хватать времени для посещения пункта вакцинации», - отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, данные торговые центры находятся на ключевых вылетных магистралях, ведущих к точкам концентраций дачных товариществ. Привиться там можно будет, заехав по пути на дачу за продуктами, садоводческими или строительными товарами.

«Это первые торговые центры, в которых мы открыли возможность вакцинации для людей, предпочитающих проводить выходные за городом. В перспективе ближайших одной-двух недель их количество будет увеличено», – рассказала вице-мэр.

Так, пункты вакцинации появились в торговом комплексе «Садовод» по адресу: 14-й км МКАД улица Верхние поля, гипермаркете «Глобус» по адресу: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 61 строение 1, в торгово-развлекательном центре «МЕГА Теплый Стан» на 21-м километре Калужского шоссе, а также в «Леруа Мерлен» в селе Юдино.

Бесплатно сделать прививку от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады.

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