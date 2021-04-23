РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. В городском округе Люберцы 29 апреля проведут всероссийскую акцию «Вода России» по очистке берегов водоемов от мусора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всероссийская акция пройдет в три этапа, первый из которых состоится на берегу реки Пехорки вблизи поселка Томилино 29 апреля. Присоединиться к акции могут все желающие.

Всероссийская акция по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России» - часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Она проводится с 2014 года. Инициатор акции - министерство природных ресурсов и экологии РФ.