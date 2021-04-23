РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. В городском округе Люберцы расселяют шесть многоквартирных домов, признанных аварийными, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В настоящее время в городском округе расселяются шесть признанных аварийными многоквартирных домов по адресам: Люберцы, улица Красногорская, дома №№1, 2, 5, 6; поселок Малаховка, Безымянный тупик, дом №6; поселок Октябрьский, улица Пролетарская, дом №2. Свои вопросы жители могут направить на электронную почту: 503-32-00@mail.ru», - сказал заместитель главы администрации округа Андрей Сыров.

Он подчеркнул, что расселение осуществляется в зависимости от формы собственности занимаемых жилых помещений: собственники расселяются в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, наниматели - в соответствии со статьями 85, 86, 87, 89 ЖК РФ.

Собственники могут рассчитывать на возмещение стоимости изымаемого жилого помещения с учетом стоимости земельного участка в денежной форме или на предоставление равноценного жилья с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. При этом выплата возмещения или предоставление жилого помещения осуществляется на основании соглашения с собственником.

Наниматели помещений в аварийном доме переселяются также на условиях социального найма в равнозначные по общей площади жилые помещения.