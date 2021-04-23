РИАМО - 23 апр. В 2021 году специалисты проведут в Подмосковье капитальный ремонт 3044 многоквартирных жилых домов, стоимость работ составит 21 млрд рублей, сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.
Он добавил, что особое внимание уделяется ремонту газоснабжающих установок.
В Московской области реализуется самая масштабная программа в России по капитальному ремонту. В нее включено более 44 тыс. многоквартирных домов.
С начала реализации программы в регионе отремонтировано уже более 13 тыс. многоквартирных домов и улучшены жилищные условия более 1,8 млн жителей.
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