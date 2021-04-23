РИАМО - 23 апр. В 2021 году специалисты проведут в Подмосковье капитальный ремонт 3044 многоквартирных жилых домов, стоимость работ составит 21 млрд рублей, сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

«В 2020 году у нас уже отремонтировано 2234 дома за 14 млрд рублей, в том числе заменили 818 лифтов. На 2021-й запланирован ремонт в 3044 домах на 21 млрд рублей», — сказал Николов.

Он добавил, что особое внимание уделяется ремонту газоснабжающих установок.

В Московской области реализуется самая масштабная программа в России по капитальному ремонту. В нее включено более 44 тыс. многоквартирных домов.

С начала реализации программы в регионе отремонтировано уже более 13 тыс. многоквартирных домов и улучшены жилищные условия более 1,8 млн жителей.