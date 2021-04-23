РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. С начала 2021 года нуждающимся жителям городского округа Люберцы от депутата Московской областной думы, члена партии «Единая Россия» Дмитрия Дениско вручили более 55 продуктовых наборов. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Дениско продолжает оказывать помощь гражданам. Помощниками депутата сформированы списки людей, обратившихся за помощью, за счет личных средств парламентария приобретены продукты, с помощью волонтеров продуктовые наборы доставлены по месту проживания граждан. С начала 2021 года вручили 56 продуктовых наборов, 75 жителей Люберец получили материальную помощь.

Одиноко проживающие инвалиды и малоимущие жители городского округа Люберцы обратились в приемную депутата с просьбой оказания помощи продуктовыми наборами.

Несколько обращений поступило от пенсионеров-инвалидов, проживающих в Люберцах. С аналогичной просьбой обратилась одинокая мать из деревни Мотяково, воспитывающая ребенка и не имеющая средств к существованию. Три звонка поступило от пожилых жителей, переболевших коронавирусной инфекцией и нуждающихся в помощи. В их возрасте необходимо длительное время для реабилитации после болезни.