РИАМО - 23 апр. Утром в пятницу биржевой курс американской валюты вырос на 0,0400 рубля, до 75,4575 рубля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Курс евро на открытии торгов увеличился на 20,75 копейки, достигнув отметки в 90,8375 рубля. Затем торговался на уровне в 90,7725 рубля за единицу.

Аналитик агентства НКР Андрей Пискунов ранее объяснил отсутствие реакции российской валюты на санкции Вашингтона против госдолга.

По его мнению, такие риски уже давно учтены участниками отечественного рынка.