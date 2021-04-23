РИАМО - 23 апр. В праздничные дни 1, 3, 9 и 10 мая парковки на улицах столицы будут бесплатными, это относится и к тем, где днем действует повышенный тариф 380 рублей в час, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

2 мая парковка будет бесплатной на всех улицах, за исключением тех, где действуют тарифы 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.

Платными парковки будут 4-8 мая на всех улицах города. При этом парковки со шлагбаумом работают платно все дни.

Автомобилистов призвали быть внимательными при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков, несмотря на праздничные дни.

Горожане могут обратиться по всем вопросам парковки в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54, с мобильного телефона — 3210.

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