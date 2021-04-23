РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. Инспекторы Госадмтехнадзора проверили свыше 17 мемориальных комплексов в Люберцах, выявлен ряд нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Госадмтехнадзор проводит операцию «Мемориал», в ходе которой проверяется состояние и содержание мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений на территории Подмосковья.

«С начала операции в Люберцах инспекторами Госадмтехнадзора уже проверено 17 мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений. В результате надзорных действий выявлено восемь различных нарушений в содержании вышеуказанных объектов», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Он добавил, что ответственные организации приводят в порядок фасады мемориалов, очищают их, убирают прилегающую территорию. Уже приведены в надлежащее состояние 12 объектов. Операция продолжается.