РИАМО - 23 апр. В рамках программы «Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области» до 2049 года капитально отремонтируют 44 тыс. объектов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский

«80% наших жителей будут непосредственно участвовать своим мнением в этой программе. Мы коснемся большинства жителей Московской области. Из 54 тыс. многоквартирных домов, которые расположены в области, мы зайдем в 44 тыс. дома», - сказал Велиховский.

Он добавил, что с 2014 года капитальный ремонт был проведен в более 13 тыс. жилых домах. Это коснулось 2 млн жителей Московской области. Кроме того, в Подмосковье полностью заменено лифтовое хозяйство.

«На сегодняшний день одним из главных успехов является то, что мы заменили все лифтовое хозяйство. В области нет ни одного лифтового хозяйства, которое не соответствовало бы требованиям Ростехнадзора», - подчеркнул Антон Велиховский. ​

В рамках программы также ремонтируют фасады, кровлю, меняют инженерные системы, приводят в порядок подвальные помещения, фундаменты, устанавливают общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование.