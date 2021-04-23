РИАМО - 23 апр. Россиянам стали приходить СМС-сообщения от мошенников, с помощью которых злоумышленники могут повысить доверие к звонящему и создать клиенту дополнительный счет, с помощью которого можно будет оформить кредит, пишет в пятницу газета «Известия».

По словам директора по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александра Дворянского, СМС от банка не подделано. Оно действительно направлено кредитной организацией для завершения операции, предположительно, по созданию личного кабинета.

«Поэтому и в сообщении банка была информация касательно юрлиц. А целью злоумышленников является получение этого кода для завершения мошеннической операции», — сказал Дворянский.

Он отметил, что уже встречал информацию о получении подобных СМС с кодом для подтверждения регистрации счета, предположительно, на ИП.

В Росбанке, банке «Открытии», ПСБ, ГПБ, Почта Банке, УБРиР и «Ренессанс Кредит» сообщили, что пока с таким видом мошенничества еще не встречались.