РИАМО - 23 апр. Изменение в расписание аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении произойдет 24 и 25 апреля из-за проведения плановых работ на железной дороге, сообщает пресс-служба ООО «Аэроэкспресс».

24 апреля с раннего утра до 11:05 включительно аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будут курсировать по стандартному расписанию.

Рейсы в сторону аэропорта с 11:35 до 23:05 включительно будут отменены. Поезда отправятся с Белорусского вокзала в аэропорт в 13:00, 18:05, 20:35 и 23:35, время в пути будет незначительно увеличено в пределах 10 минут.

24 апреля из аэропорта аэроэкспрессы будут курсировать по графику до 11:15. Также в соответствии со стандартным расписанием состоятся рейсы отправлением из Шереметьева в 12:15, 14:15, 15:45, 19:45 и 22:45. Остальные рейсы из аэропорта в этот день отменены.

25 апреля уехать с Белорусского вокзала в аэропорт можно будет в 8:05, 9:35 и 11:55. Остальные рейсы до 12 часов отменены. С 12:05 поезда будут курсировать в соответствии с регулярным графиком каждые 30 минут.

25 апреля из аэропорта аэроэкспрессы утром отправятся только в 5:45 и 9:15. С 12:15 поезда будут курсировать по стандартному расписанию каждые полчаса.

Для удобства пассажиров в указанные даты будут чаще курсировать экспресс-автобусы. Так, 24 апреля с 13:30 до 19:30 автобусы «Аэроэкспресс» будут отправляться от станции метро «Ховрино» и из аэропорта Шереметьево каждые 10 минут. В остальное время экспресс-автобусы будут курсировать каждые 15 минут.

При отправлении из аэропорта автобусы будут делать дополнительную остановку около терминала «Аэроэкспресс». Пассажиры, пришедшие в железнодорожный терминал, смогут с комфортом отправиться в Москву прямо от его выхода.