РИАМО - 23 апр. Из-за празднования Дня труда, который отмечается 1 мая, россиян ожидают выходные продолжительностью в три дня, сообщает Nation News.

По производственному календарю 1 и 9 мая считаются нерабочими днями. Для тех, кто работает по пятидневному графику, первые две недели мая станут четырехдневными. Таким образом, россияне будут работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, а выходные продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 числа месяца.

30 апреля станет сокращенным днем. В связи с этим его продолжительность составит на час меньше традиционного графика.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов предложил сделать рабочие дни выходными. Дни, о которых идет речь, находятся между майскими праздниками. Регулярные выходные в это время возможны посредством сокращения новогодних каникул.

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