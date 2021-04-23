РИАМО - 23 апр. Специальную программу «Коммунальный бонус» запустили в Подмосковье, благодаря ей часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок за услуги ЖКХ, транспорт и покупки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня я хочу поговорить о важной теме — это оплата услуг ЖКХ. Раз в месяц все это делают. И каждый хочет понимать, за что платишь, чтобы это было удобно. Ну и, конечно, поменьше платить», — написал Воробьев на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, удобство — это часто цифровое решение. В Подмосковье работает приложение «Умная платежка». Можно установить его или зайти в личный кабинет на сайте. Там все видно: тарифы, перерасчеты, льготы. Можно передать показания и оплатить услуги без комиссии, а также поставить напоминание, чтобы не пропустить сроки оплаты и не получить пени.

«Большинство наших жителей платят всегда в срок, и мы считаем, что это нужно поощрять. Поэтому запустили специальную программу — «Коммунальный бонус». Многие привыкли получать бонусы или кэшбэк от банков и магазинов, в аптеках и на заправках. Теперь по такой же схеме небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или разные покупки», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что главное — отказаться от бумажной платежки и не допускать просрочек. Благодаря данной бонусной программе за год можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей.

«Молодые быстрее разберутся, а вот людям старшего возраста может потребоваться помощь. Они у нас самые дисциплинированные. Именно им этот сервис может быть особенно полезен», — отметил Воробьев.

В клубах «Активное долголетие», в любом расчетном центре и МФЦ пенсионеров обязательно научат и разъяснят, как пользоваться программой.

«Уверен, дети и внуки также найдут время, чтобы показать, как это работает. Подключайтесь и пользуйтесь нашим новым сервисом!» — заключил глава Подмосковья.

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