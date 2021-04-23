РИАМО - 23 апр. Правоохранители задержали двух ранее судимых мужчин 25 и 32 лет, которых подозревают в угонах автомобилей определенной марки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В ведомстве полагают, что злоумышленники по ночам, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, угоняли с неохраняемых парковок машины определенной зарубежной марки и модели.
После угона, они перегоняли иномарки с поддельными номерами в отстойник. Полиция подозревает задержанных в угоне двух автомобилей на территориях городских округов Черноголовка и Щелково.
В домах подозреваемых во время обысков обнаружены и изъяты документы на машины, дубликаты государственных регистрационных номеров, а также оборудование, используемое при совершении преступлений.
Удалось найти один похищенный автомобиль, его уже вернули владельцу.
Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 1 млн рублей.
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