РИАМО - 23 апр. Правоохранители задержали двух ранее судимых мужчин 25 и 32 лет, которых подозревают в угонах автомобилей определенной марки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве полагают, что злоумышленники по ночам, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, угоняли с неохраняемых парковок машины определенной зарубежной марки и модели.

После угона, они перегоняли иномарки с поддельными номерами в отстойник. Полиция подозревает задержанных в угоне двух автомобилей на территориях городских округов Черноголовка и Щелково.

В домах подозреваемых во время обысков обнаружены и изъяты документы на машины, дубликаты государственных регистрационных номеров, а также оборудование, используемое при совершении преступлений.

Удалось найти один похищенный автомобиль, его уже вернули владельцу.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанных», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 1 млн рублей.